了解與互信 兩岸一定旺》北韓陸美俄 都成嫌疑犯! 想哭病毒誰搞鬼？

中視【了解與互信 兩岸一定旺】每周一至每周四中視2200播出，YouTube同步直播。

一款勒索軟體「WanaCry」搞得全球都好想哭！目前已經累計將近上百個國家受到攻擊，受災最嚴重的國家是俄羅斯，其次就是台灣；而亞洲區唯一倖免於難的淨土，就是北韓。有傳言，說有一段病毒碼與北韓的駭客組織代碼相同，北韓就是凶手嗎？

不過這種網路攻擊，其實早在1904的日俄戰爭，日本就用當時最先進的監聽技術，打敗了俄國艦隊；而在1996年的台海危機，據說中國大陸當時準備好武力犯台，竟然出現大批雷達失靈...未來戰爭就靠電子戰癱瘓敵國的指揮系統嗎？

本集來賓

張友驊 資深媒體人

黃征輝 前海軍上校

鄭照新 國會助理

侯漢廷 新黨新思維主任

魏東旭 軍事評論員 (北京連線)

從台灣出發，了解世界脈動；從大陸視角，建立兩岸互信。

兩岸關係剖析、國際角力探討，請鎖定每週一到週四晚間22點中視頻道。

(中時電子報)