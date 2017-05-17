了解與互信 兩岸一定旺》北韓陸美俄 都成嫌疑犯! 想哭病毒誰搞鬼？
一款勒索軟體「WanaCry」搞得全球都好想哭！目前已經累計將近上百個國家受到攻擊，受災最嚴重的國家是俄羅斯，其次就是台灣；而亞洲區唯一倖免於難的淨土，就是北韓。有傳言，說有一段病毒碼與北韓的駭客組織代碼相同，北韓就是凶手嗎？
不過這種網路攻擊，其實早在1904的日俄戰爭，日本就用當時最先進的監聽技術，打敗了俄國艦隊；而在1996年的台海危機，據說中國大陸當時準備好武力犯台，竟然出現大批雷達失靈...未來戰爭就靠電子戰癱瘓敵國的指揮系統嗎？
本集來賓
張友驊 資深媒體人
黃征輝 前海軍上校
鄭照新 國會助理
侯漢廷 新黨新思維主任
魏東旭 軍事評論員 (北京連線)
從台灣出發，了解世界脈動；從大陸視角，建立兩岸互信。
兩岸關係剖析、國際角力探討，請鎖定每週一到週四晚間22點中視頻道。
(中時電子報)
關鍵字：了解與互信 兩岸一定旺、中視新聞、WannaCry、勒索病毒
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