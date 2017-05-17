廟公勾搭女信徒車震　丈夫爆氣帶警抓姦

基隆地檢署判決指出，因沒有拍到葉姓廟公與女信徒通姦畫面，證據不足，判處不起訴。（張穎齊攝）

基隆市1名葉姓宮廟宮主，結識地方人妻並收為信徒，不顧對方有家室，相約在地下停車場大玩車震，丈夫得知後怒找親友並報警逮人，廟公被抓姦後駕車逃逸，途中還撞壞停車場柵欄，但因車窗太黑沒拍到通姦畫面，檢方判不起訴。

判決書指出，丈夫指控妻子趁早上送小孩上學的空檔，開車到基隆一處地下停車場，隨即跳到隔壁的廟公車上進行車震，男子氣得馬上報警跟召集親友，親友們到場後不斷拍車窗大罵：「我們要打死你！」

男子表示，去年6月間已開始懷疑妻子與葉男有染，見太太送小孩上學後，一路尾隨她到停車場，親眼目睹妻子跳上另一台車，還看到葉男上身赤裸、只穿內褲，被抓姦當下從後座跳到前座開車逃跑，還撞壞停車場柵欄。

葉男則辯稱，當時是因為女信徒跟他說他車上被裝竊聽器，於是才到他車上找，後來看到車外有一群人拍他車窗，還揚言要「打死他」，情急之下才開車逃跑，並沒有和信徒發生性關係。女子也堅稱，當時只是要到車上找竊聽器，並沒有發生性行為。

警方表示，當時有看到葉男上半身赤裸，下半身穿褲子，告訴人及家屬有拍打車窗，但沒見有人開車門，僵持1分鐘後，葉男從後座爬到駕駛座開車逃逸，警方騎機車追但沒追到。

檢察官透過警方提供的影像，認為當時車子的車門未開啟，車窗太黑無法透光，並沒有拍到車內的人及行為，無法證明2人通姦，判處2人不起訴。

(中時)