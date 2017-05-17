扁將出席凱達格蘭募款餐會 上台致詞10分鐘

陳水扁（中）確定19日晚間參加凱達格蘭基金會主辦的募款餐會，並上台致詞10分鐘。（資料照片，王錦河攝）

前總統陳水扁確定19日晚間赴台北市參加凱達格蘭基金會主辦的募款餐會，據了解，陳水扁不僅至今尚未向台中監獄提出正式申請，更要上台致詞10分鐘。

凱達格基金會將於19日晚上舉辦「相信台灣˙歡喜承擔」募款餐會將在典華飯店舉行，由董事長高志鵬、執行長陳致中具名邀請，席開190桌，餐券已經售罄。

據了解，會中由民進黨立法委員陳亭妃、政論節目主持人彭文正主持。陳水扁將安排在前副總統呂秀蓮之後上台致詞約10分鐘，台下主桌有安排陳水扁座位，陳水扁停留時間約晚上7時到8時共一小時。

陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿表示，場地分5樓和6樓，主會場在6樓，陳水扁如果在6樓向支持者致意後，是否要到5樓也致意，還要進一步規畫。

陳水扁去年出席基金會活動前有先向法務部申請，下午還先前往民生東路舊官邸「社區職能訓練」，由於法務部要求不能公開參與政治活動，陳水扁未上台致詞，而是在小房間內和支持者握手會面。

(中時)