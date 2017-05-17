豬哥亮走了 導演葉天倫盼拍紀錄片呈現真實的他
綜藝天王豬哥亮15日癌逝，導演葉天倫今午在基隆市暖暖《外鄉女》片場難過表示：「豬大哥生前承受很多罵名，希望透過紀錄片，讓大家對他更了解。」他認為很多人覺得豬哥亮很粗俗，但其實他一直是製造歡笑給觀眾的開心果，希望用紀錄片，讓大家知道更真實的豬哥亮。
曾與豬哥亮合作《雞排英雄》、《大稻埕》的導演葉天倫，回想起2月過年才和豬哥亮見過面，那時的豬哥亮拖著病魔去上小巨蛋錄除夕特別節目，還跑去大稻埕掃街發紅包，完全看不出有什麼異狀，葉天倫在過年後就決定要拍豬大哥的紀錄片。
「過關了，沒問題！」葉天倫憶及他去台大醫院探望剛完刀的豬哥亮時，豬大哥還這樣對他說，並且答應要拍紀錄片，當初開完刀後3周，豬哥亮還變胖了，大家都覺得救回了一條命，於是葉天倫鬆了一口氣繼續忙拍戲，沒想到15日豬大哥就走了。
提到去豬哥亮靈堂那天，葉天倫語帶哽咽說「好想再聽他說故事，好想再和他合作。」他還說當天彷彿感覺到豬哥亮就在大家身旁，甚至還叫他「好了啦，快回去拍戲啦，在這裡幹嘛！」豬大哥好像也會開玩笑說「別再哭啦！你哭不好看啦！」
葉天倫說，豬哥亮在3月時傳出病危消息，他就與高雄市電影館籌拍豬哥亮的紀錄片，希望能透過他的鏡頭，讓大家認識不一樣的豬哥亮，不過因為拍攝紀錄片需要相當大的心力，他一路到明年中都有片約要拍，會再找時間去參訪豬大哥的家人好友。
(中時)
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