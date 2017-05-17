派出所認養浪浪 流於愛心飼養僅能陪伴

公園所長吳俊諺偶爾心血來潮會帶著「波麗士犬」到附近公園巡邏兼解決「內急」，但他強調小黑狗並未列入正式排班。（程炳璋攝）

公園所所長吳俊諺曾在動物之家當三年志工，自己就是愛狗人士。（程炳璋攝）

公園所一口氣養了兩隻流浪犬，在市中心的派出所實屬少見。（程炳璋攝）

台南市警察局率先發動派出所認養全市流浪犬，這些「波麗士犬」到了警所之後流於愛心飼養，最主要工作竟是「陪伴值班警員」，動保處可提供警所申請，透過簡單訓練，發揮狗狗的宣導功能。

率先執行流浪動物零撲殺的台南市，今年2月再以「波麗士犬」當創舉政策，來為收容所減少「浪浪」，全市有32個警所認養35隻流浪犬，多數分布在偏僻的區域，越靠近市中心的派出所，願意認養的警所越少。

轄區偏避的警所，腹地空間大，適合飼養動物，認養的浪浪身型也偏大；市區人口集中，腹地小，警所即使認養，也以溫馴、少製造噪音的狗狗為主。

這些狗狗來到警所之後，幾乎沒有發揮「波麗士犬」該有的功能性，多數派出所的警犬僅有陪伴功能，因警所內有喜歡狗的愛心所長與警員，才被領養。

第五警分局公園派出所認養母黑狗「恰恰」已有一個月，15日晚間再拾獲遭遺棄的小白公狗「哈庫」，兩隻狗意外相處融洽，成為市中心少見一口氣飼養兩隻狗的派出所。

原來公園所長吳俊諺本身就是愛狗人士，他在10年前還在北部警官隊工作時，假日都到動物之家當志工，持續三年。回南部成家後未再養狗，但內心對流浪動物的愛心仍未減少。

目前警所在認養「浪浪」時，並未要求動保處協助訓練，其實動保處可提供一些簡單的動作訓練，例如坐下、停止等等，部分動作可協助「波麗士犬」發揮宣導功能。

此外，最近山區再出現鼬獾，已注射狂犬疫苗的波麗士犬，若在山區派出所值勤，也可以發揮第一線阻止鼬獾咬人的案件，而非只有陪伴功能。

(中時)