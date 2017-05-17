派出所認養浪浪 流於愛心飼養僅能陪伴
台南市警察局率先發動派出所認養全市流浪犬，這些「波麗士犬」到了警所之後流於愛心飼養，最主要工作竟是「陪伴值班警員」，動保處可提供警所申請，透過簡單訓練，發揮狗狗的宣導功能。
率先執行流浪動物零撲殺的台南市，今年2月再以「波麗士犬」當創舉政策，來為收容所減少「浪浪」，全市有32個警所認養35隻流浪犬，多數分布在偏僻的區域，越靠近市中心的派出所，願意認養的警所越少。
轄區偏避的警所，腹地空間大，適合飼養動物，認養的浪浪身型也偏大；市區人口集中，腹地小，警所即使認養，也以溫馴、少製造噪音的狗狗為主。
這些狗狗來到警所之後，幾乎沒有發揮「波麗士犬」該有的功能性，多數派出所的警犬僅有陪伴功能，因警所內有喜歡狗的愛心所長與警員，才被領養。
第五警分局公園派出所認養母黑狗「恰恰」已有一個月，15日晚間再拾獲遭遺棄的小白公狗「哈庫」，兩隻狗意外相處融洽，成為市中心少見一口氣飼養兩隻狗的派出所。
原來公園所長吳俊諺本身就是愛狗人士，他在10年前還在北部警官隊工作時，假日都到動物之家當志工，持續三年。回南部成家後未再養狗，但內心對流浪動物的愛心仍未減少。
目前警所在認養「浪浪」時，並未要求動保處協助訓練，其實動保處可提供一些簡單的動作訓練，例如坐下、停止等等，部分動作可協助「波麗士犬」發揮宣導功能。
此外，最近山區再出現鼬獾，已注射狂犬疫苗的波麗士犬，若在山區派出所值勤，也可以發揮第一線阻止鼬獾咬人的案件，而非只有陪伴功能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。