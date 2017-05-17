響應國際不再恐同日 淡大校園飄彩虹旗

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響應國際不再恐同日 淡大校園飄彩虹旗
淡江大學同進社與淡江性別平等工坊學生今天於校內高舉彩虹旗響應國際不再恐同日。（淡江同進社提供）

淡江大學同進社與淡江性別平等工坊學生響應國際不再恐同日，今天於校內7個系館懸掛彩虹旗，邀請全校師生共同配戴彩虹別針，並於淡江大學福園前進行短講，呼籲淡江師生共同營造性別友善校園。

淡江同進社社長睿睿說，很多同學沒辦法出櫃，是因為環境還不夠友善，同志們得面對失去摯友和家人的風險，才能和他人坦承真實性向。希望藉由推動校園性別平權，讓每個人的性向都能被尊重、並找到勇氣。

「我們懇求所有的朋友都為平權站出來！」淡江性別平等工作坊負責人吳東穎表示，這塊土地上有很多議題、很多困境，如果大家願為別人發聲、願對別人溫柔，當自己遭遇困境時，自然有人也會挺身而出。同志是這樣，原住民、身心障礙者也是，期待人們都能待彼此溫柔。

(中時)

關鍵字：淡江性別校園平權平等
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