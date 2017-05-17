車輛排氣管改裝噪音 北市年通報逾5000件

台北市每年通報噪音車輛案件都破5000件，是主要公害投訴項目之一。環保局表示，為嚇阻改裝的重型機車、超跑和機車製造高分貝噪音，今年起採「高噪音車輛照相系統」與路邊攔查並行，截至4月底已經寄發通知到檢343件，其中，到檢137件、告發12件。

環保局統計，2014年民眾通報噪音車輛案件6604件、2015年7103件、去年5822件，為避免噪音車輛干擾市民安寧，今年1月起高噪音照相系統上線，並設置在陳情噪音最多的路段，包括市民大道、忠孝東路、羅斯福路、基隆路、內湖路；另在改裝車飆車盛行的時間點，如周末假日，額外執行路邊定點稽查。

截至4月底，環保局查證後繼發通知到檢343件，已到檢137件、12件告發，另194件通知到檢辦理中，如超過管制標準，可處3000至3萬元罰鍰。環保局表示，如果通知3次仍未到檢，將由監理機關進行臨時檢驗，若仍不到檢，最重可以撤銷牌照。

(中時)