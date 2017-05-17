台灣招潮蟹故鄉打造海空步道 環團：先打掉土堤吧！
彰化八卦山天空步道吸人潮，魏明谷昨天也表示要在伸港台灣招潮蟹的故鄉，打造「海空步道」引領欣賞濕地之美，把鹿港國家歷史風景區腹地延伸到濱海；彰化縣環保聯盟表示，不要直接踩踏濕地是好主意，但前提是先打掉阻礙海流水文的土堤吧！
彰縣府爭取60億元建設鹿港國家歷史風景區，議員林宗翰指出，要增加豐富性，得將濱海動線系統也納入，塭仔港轉型作為觀光漁港、結合「蛤蜊兵營」等景點，建議從慶安水道打造景觀橋到塭仔港，整頓環境，加強文化宣傳的力道。
魏明谷答詢，除了塭仔港漁港美化，還計畫由農業處、水資局申請在招潮蟹的故鄉打造深入海中央1公里的「海空步道」，媲美高美濕地「棲地棧道」，欣賞招潮蟹溼地生態。
哇，這像點閱招潮蟹大軍！但環團也指出，「台灣招潮蟹故鄉」位於大肚溪口南岸
，是中部地區特有種台灣招潮蟹唯一棲息地，海中先蓋了道與海岸平行海堤後，2005年補助營建署打造「台灣招潮蟹的故鄉」竟又再加蓋1道土堤，雙堤作用下，已影響棲地生機。
彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，台灣招潮蟹性喜廣闊濕地，造了土堤後，翻飛雲林莞草消失了，台灣招潮蟹生存空間也節節敗退，濕地僅留涵管讓潮水緩慢進出，像超級大魚塭！打造海空步道不直接踩踏濕地，主意不錯，希望納入檢視怎麼為土堤開缺口，恢復潮間帶生態的豐富性。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。