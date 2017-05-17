台灣招潮蟹故鄉打造海空步道，環團：先打掉土堤吧！

彰化縣伸港鄉「台灣招潮蟹的故鄉」，被雙堤圍住，影醒海流水文，縣長魏明谷表示要打造海空步道，環團表示不要直接踩踏濕地的構想好，但要先替土堤開缺口，恢復濕地的生機。（吳敏菁攝）

台灣招潮蟹是台灣特有種。（施習德攝）

彰化八卦山天空步道吸人潮，魏明谷昨天也表示要在伸港台灣招潮蟹的故鄉，打造「海空步道」引領欣賞濕地之美，把鹿港國家歷史風景區腹地延伸到濱海；彰化縣環保聯盟表示，不要直接踩踏濕地是好主意，但前提是先打掉阻礙海流水文的土堤吧！

彰縣府爭取60億元建設鹿港國家歷史風景區，議員林宗翰指出，要增加豐富性，得將濱海動線系統也納入，塭仔港轉型作為觀光漁港、結合「蛤蜊兵營」等景點，建議從慶安水道打造景觀橋到塭仔港，整頓環境，加強文化宣傳的力道。

魏明谷答詢，除了塭仔港漁港美化，還計畫由農業處、水資局申請在招潮蟹的故鄉打造深入海中央1公里的「海空步道」，媲美高美濕地「棲地棧道」，欣賞招潮蟹溼地生態。

哇，這像點閱招潮蟹大軍！但環團也指出，「台灣招潮蟹故鄉」位於大肚溪口南岸

，是中部地區特有種台灣招潮蟹唯一棲息地，海中先蓋了道與海岸平行海堤後，2005年補助營建署打造「台灣招潮蟹的故鄉」竟又再加蓋1道土堤，雙堤作用下，已影響棲地生機。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，台灣招潮蟹性喜廣闊濕地，造了土堤後，翻飛雲林莞草消失了，台灣招潮蟹生存空間也節節敗退，濕地僅留涵管讓潮水緩慢進出，像超級大魚塭！打造海空步道不直接踩踏濕地，主意不錯，希望納入檢視怎麼為土堤開缺口，恢復潮間帶生態的豐富性。

(中時)