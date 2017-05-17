嘉義高工學子體驗饑餓，省1餐費捐款非洲饑兒
為關懷東非糧荒飢餓兒童的急迫需求，嘉義高工132名師生響應飢餓卅人道救援行動，以「你我一起體驗飢餓，終結危飢」為主題，舉辦飢餓體驗DIY營隊，省下一餐費用、捐款2萬1700元幫助非洲飢餓兒童。
嘉義高工飢餓體驗營會今年是第8年舉辦，學生實際感受一餐未食的饑餓感，體驗身處糧食短缺的非洲國家貧童的需要，更透過影片看見衣索比亞女孩柏圖坎的飢餓困境，主動省下一日餐費捐款，幫助非洲饑餓兒童。
本次擔任營長的學生何嘉翔表示，第2年參與校內飢餓體驗及飢餓三十勇士大會師，每一次都有不一樣的收穫，更感到在台灣富裕生活的人可以為國際其他貧困地方的人們盡一份責任及力量。
(中時)
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