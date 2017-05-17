看見「不山不市」 爭鮮免費請小學生吃壽司
壽司連鎖專賣店爭鮮，為善盡社會責任6年前開始走入偏鄉小學服務，除請小朋友免費吃壽司還教導相關基本知識，去年起屏東成為南區重點，屏北原鄉幾乎可見其蹤影，但近期他們發現「不山不市」的小學資源更卻乏，17日帶百份壽司到同安國小與學生共享。
「如果我們不來，也許沒有人會來了。」區經理韋勝文說，公司開始走進偏鄉小學提供服務時，礙於路程及食物新鮮度考量，都以高雄區的學校為主，直到去年才將重心轉到屏東，而幾經接觸後不僅發現有別於偏鄉國小的不山不市小學，更體會到他們的困難點。
他說，同安國小就是典型的不山不市小學，它非山區但也不在市區，因此在資源取得上都少於兩者，這個特殊情況讓他相當驚訝，決定要將重心擺在該類小學上面，同時也藉由服務學童帶同事見見工作外的世界，盼他們與學童接觸後找回最初天真的童心。
「壽司好好吃！」學童們見著擺在眼前的壽司原料，無不盯著口水直流，迫不及待要快點幫醋飯繫上海苔變成可口壽司。學童們說，要吃到新鮮的壽司不容易，超開心有機會能免費享用，還學到好多有關壽司的知識。
(中時)
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