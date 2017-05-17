林揆主持治安會報 指示加強世大運維安

2017台北世大運訂於8月19日至30日舉行，行政院長林全今（17）日主持「治安會報」時表示，這是非常重要的大型國際賽事，請內政部移民署持續加強國境安全管理，阻絕不法活動於境外，共同維護國人與賽事安全。

林全聽取內政部「2017台北世界大學運動會警衛安全維護工作報告」後表示，希望藉由舉辦世大運展現台灣的進步形象，也檢驗中央及地方政府舉辦大型賽事的執行能力。

他說，維安是此次賽事最根本的工作，請台北市政府和內政部警政署持續掌控進度，並請國防部、財政部關務署、行政院海巡署及法務部等相關部會，務必在賽前做好相關支援與應變整備，期待中央及地方政府通力合作，徹底執行世大運維安工作。

內政部表示，2017台北世大運預估有150個國家、1萬2000名隊（職）員來台參加，競賽場館分布於台北市、新北市、桃園市及新竹縣、市等5縣市。該部已針對賽事的一般及特殊狀況進行分析，並策訂相關計畫，規劃選手村、開閉幕期間及各賽事場館警衛安全，同時強化講習訓練、狀況演練以及期前各項治安維護工作。

(中時)