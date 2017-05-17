兩男假冒林務人員偷風化石 遭保七警識破
屏東吳姓、江姓2男子為牟暴利，竟假扮屏東林區管理處人員在溪子口海岸盜取風化石，得手2顆約1200公斤重後利用小貨車載走，幸保七總隊已接獲情資派員埋伏伺機逮賊，16日在滿州鄉里德村山頂路攔查載有贓物的2人，訊後依竊盜罪嫌送辦。
保七總隊第八大隊指出，風化石又名龜紋石，為天然埰石，是庭園最美造景石材，魚池，水族，獨立石景，小景配置最佳，為庭園造景熱門石材，故常有不莠劣民盜採轉賣。
而16日即獲情資指出，滿州鄉溪子口附近有不莠劣民假冒屏東林區管理處人員盜取風化石，而當時天色已暗、氣候不佳，且現場道路複雜又路況不佳，所幸保七總隊已派遣多名警力及調度車輛前往埋伏及攔截圍捕，終於21時許在里德村山頂路攔查到2嫌載有贓物的小貨車。
2嫌當場向警方坦承，利用千斤頂、鐵鑿、繩子等物，在屏東林管處轄管恆春事業區第48林班(屬保安林地)盜取風化石2顆，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。
(中時)
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