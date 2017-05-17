現代文明病「媽媽手」 復健師提供改善妙方
媽媽的手怎麼了？什麼是「媽媽手」？為什麼不叫爸爸手？一連串的問題，在復健科治療室熱烈的被一群做復健的民眾討論，醫師指出，是因為媽媽常抱嬰兒造成手部肌腱受傷，不過現代人因常用3C產品也患有此症狀。
衛生福利部基隆醫院復健科治療師吳秉耕說：「引起『媽媽手』主要是因拇指基部的肌腱受到刺激所引起。因媽媽常常抱嬰兒而造成此種情形，這也是『媽媽手』名稱的由來。」
媽媽手的症狀有：手腕緊繃感及無感力，甚至大拇指活動時有被卡住的現象。嚴重時甚至無法做一些精細動作或拿杯子。吳秉耕建議：「罹患媽媽手的民眾可以使用熱敷、電療、按摩與放鬆、或使用肌能貼布來舒緩媽媽手帶來的不適。」
「媽媽手」常見於中年婦女或生產過後之婦女，大多與日常生活中不正確用力，或是反覆用力過度有關，如洗衣服、扭毛巾等。
但媽媽手不是只有媽媽才會得到，任何人只要施力不當，過度重複使用大拇指及手腕都會得此病，例如長時間單手使用手機、平板電腦的「拇指族」，長時間打字、長期握筆的文字工作者，常做點鈔動作的金融人員，常使用剪刀的美髮與園藝人員，固定手勢抓握相機的攝影人員，或常單手拿鍋鏟的餐廳廚師等，也是媽媽手好發的族群。
院方建議，從事家務工作時，姿勢要正確，抱嬰兒時，盡量將五指併攏，手掌與手腕呈水平狀，以平均分攤嬰兒的重量，避免力度都集中在手腕，也應避免手腕過度向尺側移動。
此外，上述提及滑手機及使用3C產品，或其他常使用手部關節的族群，也要注意日常的保養，減少手部肌肉的過度使用。
(中時)
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