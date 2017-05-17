立委許毓仁、尤美女發起牽手挺平權 彩虹淹沒北車

群眾爭搶與許毓仁合照。（陳宜加攝）

民眾開心與尤美女合照。（陳宜加攝）

今天是「國際不再恐同日」，全台共超過22所大專院校響應「全台彩虹串聯」行動，在校園內升起彩虹旗，挺身為同志發聲；而立委尤美女、許毓仁晚間也發起「手牽手，挺平權」活動，展現力挺婚姻平權決心，並共同響應「不再恐同」。

5月17日為國際不再恐同日（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia，IDAHOT），由來為1990年世界衛生組織將同性戀從國際疾病與相關健康統計分類刪除，也是目前最多國家慶祝的同志人權紀念日。

婚姻平權大平台與尤美女、許毓仁攜手，今晚於台北車站發起「手牽手，挺平權」行動，號召群眾牽手，共同響應「不再恐同」，活動回響熱烈，超過千人到場與兩人牽手、合照。

「你們每個人都是英雄！」許毓仁活動前勉勵為婚姻平權奮鬥的同志，表示活動發想源於日前荷蘭有同志遭霸凌，因而有國會議員牽手力挺同志，上月他先是牽起前立法院長王金平的手，今天則號召群眾響應，同運先鋒祁家威也現身相挺。

他說，法律是有形的、但歧視是無形的，現在社會上仍有「看不見的牆」阻擋在每一個同志面前，適逢24日下周三大法官即將針對同婚釋憲公布結果，重申動國家重要進步價值。

尤美女則說，數年前美國有速食店曾推出「彩虹漢堡」，打開吃下肚會發現與一般漢堡口感無異，就如同同志與一般人也沒有兩樣，但遺憾在推動婚姻平權過程中，同志不斷被汙名化，造成不少人恐慌，以為同婚通過後下一代全都會變成同志。

尤美女說，同志也生活在台灣土地上，必須讓每個人在愛中沒有恐懼，同志也應享平等權利、可以自由結婚、養育子女。他呼籲支持群眾發揮正向力量，扭轉「風向球」、正向發展。

「讓陽光照進來、讓歧視消失。」許毓仁強調，台灣一般認為是同志友善的亞洲國家，但許多同志仍遭受異樣眼光、無法自在做自己。台灣社會進步價值是開放討論、接納不同看法，盼展現跨黨派力挺婚姻平權的決心，還給真正友善平等的社會。

(中時)