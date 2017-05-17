8月世大運上萬人來台 林揆以國境安全為首務

行政院長林全今（17）日主持「治安會報」，針對8月份即將舉行2017台北世界大學運動會，這是重要的大型國際賽事，屆時估計有1萬多名外籍人士來台參加，林揆在會中指示內政部移民署持續加強國境安全管理，阻絕不法活動於境外，共同維護國人與賽事安全。

針對內政部「2017台北世界大學運動會警衛安全維護工作報告」，林揆表示，希望藉由舉辦世大運展現我國的進步形象，亦檢驗中央及地方政府舉辦大型賽事的執行能力。維安是此次賽事最根本的工作，請台北市政府和內政部警政署持續掌控進度，並請國防部、財政部關務署、行政院海巡署及法務部等相關部會，務必在賽前做好相關支援與應變整備，期待中央及地方政府通力合作，徹底執行世大運維安工作。

內政部指出，2017台北世大運訂於8月19日至30日舉行，預估有150個國家、1萬2,000名隊（職）員參加，競賽場館分布於台北市、新北市、桃園市及新竹縣、市等5縣市。內政部亦針對賽事的一般及特殊狀況進行分析，並策訂相關計畫，規畫選手村、開閉幕期間及各賽事場館警衛安全，同時強化講習訓練、狀況演練以及期前各項治安維護工作。

有關財政部「海關現代化邊境查緝績效與策進作為」報告，林揆表示，海關現代化對我國邊境查緝非常重要，海關工作同仁在過去這段時間破獲多起重大毒品等走私案件，對此績效表達肯定。為因應科技進步、不斷翻新的走私犯罪型態，以及國際間往來與商業活動頻繁，政府需有新思維與高度，以有效進行邊境查緝工作。

林揆指出，查緝工作並不容易，但希望徹底落實，並避免增加行政成本與流程的複雜度，以免影響通關速度及干擾商業活動。另希望未來海關執行相關工作時，對同仁獎懲分明，才能激勵士氣。有關財政部關務署所提X光貨櫃檢查儀等設備汰購事宜，請行政院主計總處於今年儘量協助支應。

(工商)