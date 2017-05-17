兩位音樂歐吉桑 久石讓、麥斯基合體首演在台灣

日本音樂大師久石讓（左）於18、19兩日在台北國家音樂廳，與大提琴大師米夏˙麥斯基（Mischa Maisky）（右）一同演出。（黄世麒攝）

日本音樂大師久石讓（左）於18、19兩日在台北國家音樂廳，與大提琴大師米夏˙麥斯基（Mischa Maisky）（右）一同演出。（黄世麒攝）

一位是出身日本、以動畫與電影配樂享譽國際的作曲家久石讓；一位是出身俄羅斯，活躍於世界樂壇的大提琴大師麥斯基，今(18)日起連續兩晚兩位東西方音樂頑童首度在台北國家音樂廳同台，以指揮跟獨奏家的身分與國家交響樂團舉行音樂會，感受東西方音樂交流的悸動。

這次演出曲目包括久石讓的《Encounter》、德佛札克《大提琴協奏曲》以及下半場的布拉姆斯《第三號交響曲》，兩場演出已經全部售罄。麥斯基表示，「我曾經演奏這首德佛札克《大提琴協奏曲》4百多次，老實說這首曲子不好演出，我曾經跟義大利某名指揮合作過，效果出奇爛；彩排時久石讓很開放，給我很多空間。」

久石讓1950年出生，小麥斯基兩歲，兩位音樂家昨天首次排練意外「合拍」，只差沒說出「相見恨晚」。麥斯基表示，這場音樂會他期待已久，「我曾經收錄《送行者》在我的專輯中，因為是跟女兒一起錄，更多了生活上的情感。對我自己來說，這首曲子有很多特別的情緒，讓我去探索音樂中不可預期的部份。」久石讓則表示，他從許多錄音認識麥斯基，「他的演奏具有非常大的能量，透過他的演奏可以發現大提琴可以展現的世界竟是如此寬廣。」

去年久石讓的音樂會鬧出垃圾車事件，久石讓說，「我知道音樂會上總是會發生一些無法預期的事情，但是沒關係，噪音會離開，我可以等。」麥斯基也有許多類似的經驗，他說他曾經在馬德里開音樂會時，觀眾手機居然響了，「我只好在台上說：Nokia connect people，全場大笑，用幽默化解了這樣的尷尬。」

兩人昨天也偷偷排練了一首安可曲，久石讓彈鋼琴，麥斯基大提琴獨奏，但調皮的兩人堅持不肯透露曲名，如無意外應該是讓兩人彼此真正結緣的電影《送行者：禮儀師的樂章》的配樂，久石讓則露出神秘的笑容：「今天到音樂會現場就會知道。」

(中時)