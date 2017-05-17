潘維剛：因為我推動修法 讓我國有女將軍
5月17日在新竹舉辦的國民黨主席政見發表會上，潘維剛暢談過去擔任立委時推動修法、幫助婦女的事蹟。
潘維剛指出以前我國軍隊女性只要45歲就強迫退休，她曾問軍方為何要這樣，軍方說女性45歲身材就不一樣。潘維剛表示：「看看我的身材，應該還好。有人還說我比選舉時年輕了。」於是她推動修法，因為修法，使我國得以有女將軍存在。
潘維剛還表示自己已成立30年婦女相關協會，此外她也是老人大學校長20幾年，她一直在做社會工作，這次出來選是因為民進黨執政，說要點亮台灣 結果烽火遍地，看來不知道未來怎樣，因此希望把民進黨綠色恐怖倒下去，讓台灣人民站起來。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。