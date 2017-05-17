潘維剛：因為我推動修法 讓我國有女將軍

5月17日在新竹舉辦的國民黨主席政見發表會上，潘維剛暢談過去擔任立委時推動修法、幫助婦女的事蹟。

潘維剛指出以前我國軍隊女性只要45歲就強迫退休，她曾問軍方為何要這樣，軍方說女性45歲身材就不一樣。潘維剛表示：「看看我的身材，應該還好。有人還說我比選舉時年輕了。」於是她推動修法，因為修法，使我國得以有女將軍存在。

潘維剛還表示自己已成立30年婦女相關協會，此外她也是老人大學校長20幾年，她一直在做社會工作，這次出來選是因為民進黨執政，說要點亮台灣 結果烽火遍地，看來不知道未來怎樣，因此希望把民進黨綠色恐怖倒下去，讓台灣人民站起來。

(旺報)