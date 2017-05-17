全台大學串聯「不再恐同」 彩虹旗飄揚校園

淡江大學響應彩虹串聯。（學平盟提供）

文化大學響應彩虹串聯。（學平盟提供）

今天是「國際不再恐同日」，全台共超過22所大專院校響應「全台彩虹串聯」行動，在校園內升起彩虹旗，挺身為同志發聲；立委尤美女、許育仁也發起「手牽手，挺平權」活動，展現力挺婚姻平權決心並共同響應「不再恐同」。

5月17日為國際不再恐同日（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia，IDAHOT），由來為1990年世界衛生組織將同性戀從國際疾病與相關健康統計分類中刪除，也是目前最多國家慶祝的同志人權紀念日。

在台灣，學生婚姻平權聯盟號召國內超過22所大專院校性別相關社團，響應發起「旗愛牽手」行動，在校園內升起彩虹旗，並舉辦講座、影展與系列活動，以全台串聯、遍地開花形式，盼讓更多人了解國際不再恐同日的意涵。

串聯學校包括嘉義大學、中正大學、南華大學、致理科大、暨南大學、台師大、成功大學、長庚大學、輔仁大學、文化大學、台灣大學、東海大學、逢甲大學、淡江大學、台藝大、慈濟大學、東華大學、朝陽科大、台科大等。

「有多少傷害，因為缺乏認識而造成？」學平盟指出，國際不再恐同日喚醒世人關注因性傾向或性別認同，而產生的不公平對待。多數同志仍承受來自社會與身邊親友誤解與壓力，無法坦然面對自己，不願被貼上「異類」標籤。

學平盟號召全台大學生，拍攝自己與好友「牽手照片」，為同志族群發生，也讓更多人理解，情感建立與性別無關，重要的是關心彼此的心。

婚姻平權大平台則與尤美女、許毓仁攜手，今晚於台北車站發起「手牽手，挺平權」行動，號召群眾到場牽手響應，共同響應「不再恐同」。

許毓仁指出，台灣一般被認為是同志友善的亞洲國家，但許多同志朋友仍遭受異樣眼光、無法自在做自己。台灣社會的進步價值是開放討論、接納不同看法，盼展現跨黨派力挺通過婚姻平權法案的決心，並還給真正友善平等的社會。

「讓陽光照進來、讓歧視消失。」許毓仁也聲援彩虹串聯行動，表示社會歧視是隱形的，也因此更恐怖。世界存在多元面向，教育目的即為理解各種可能、進而獨立思考。校園作為公民教育場域，應更開放、公平與公開討論。

(中時)