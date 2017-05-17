豬環狀病毒疫苗疑有假藥，檢方續追查

養豬業者盼相關單位持續追查黑心疫苗。（張朝欣攝）

雲林地檢署偵辦豬隻黑心環狀病毒疫苗案，有豬農反映除了加水稀釋的疫苗，也質疑有假疫苗流入市面，17日檢方表示將持續追查，同時呼籲豬農向合法經銷商購買疫苗，若有疑問可送地方防疫機關檢驗。

雲林縣動物藥品經銷商王耀麟、沈恒毅，將百靈佳牌豬隻環狀病毒疫苗加水稀釋，分裝製成黑心疫苗賣給豬農牟取暴利，今天有豬農質疑除了稀釋疫苗，還可能有假疫苗流入市面，仔豬的暴斃情況才會如此嚴重。

四湖鄉吳姓豬農表示，環狀病毒約在4、5年前大規模流行，一開始市面只有販售百靈佳牌豬隻環狀病毒疫苗，因此價格居高不下，1劑1cc要價上百元，後來其他品牌疫苗引進台灣，價格才降至目前的75元左右。

他指出，起初疫苗效果不錯，但約2年前開始，豬農發現仔豬即使施打疫苗，也很容易染上環狀病毒或其他疾病，才驚覺疫苗可能有問題。此次檢察官查出不肖業者以合格疫苗加水稀釋，但豬農懷疑有假疫苗流入市面，仔豬養成率才會大幅下降。

雲林地檢署表示，此案經2個多月調查，檢驗加水稀釋疫苗，發現濃度遠低於原廠疫苗、無毒性物質但有菌類反應 ，可能是分裝時受到細菌汙染，至於市面上是否有假疫苗，將會持續追蹤調查。

(中時)