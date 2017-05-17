花材切葉價格攀升 屏東黃椰子受日人青睞

屏東鹽埔鄉是國內重要的切葉產地，其中黃椰子特別適合在屏東生長，又受到日本人歡迎，是重要的切葉作物。（潘建志攝）

屏東鹽埔鄉是國內重要的切葉產地，其中黃椰子特別適合在屏東生長，又受到日本人歡迎，是重要的切葉作物。（潘建志攝）

插花花藝中的切葉雖然不是主角，卻是不可獲缺的配角，屏東鹽埔鄉是國內重要的切葉產地，不過受到去年接連颱風影響，產量減少3成，價格因此上漲6成。其中黃椰子特別適合在屏東生長，又受到日本人歡迎，是重要的切葉作物。

黃椰子是熱帶植物，全年都可採收，加上耐儲運、產量平穩，農民投入種植意願高，目前鹽埔鄉種植面積達20多公頃。花農柯信行目前種了2公頃多黃椰子，一分地約可種植1200欉黃椰子，每欉約有10至15株。

他說，黃椰子並不難種，只要注意網室遮光率、水份，並做好蚜蟲、紅蜘蛛等病蟲害防治即可，市場需求也很穩定。目前黃椰子7成供應國內市場，大多做為花籃、花圈，3成空運外銷，以日本為主。他說，棕櫚科植物特別受寒帶地區消費者青睞。

外銷日本的黃椰子依長度，60至100公分共分為4級，愈長價格愈高。採收之後依照長度整理，清洗、消毒後，放入攝氏十多度的冷藏櫃保鮮，再空運到國外，外銷的價格波動不大，相對平穩。

因受到去年颱風影響，黃椰子產量減少3成，價格也由去年的1片3.5元，漲至今年的5元左右，整體產值反而提高，對農民來說是賺了一筆。

(中時)