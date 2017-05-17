夜問打權》兩岸、外交、內政都撞牆 小英民調大雪崩

5月17日《夜問打權》。（中天提供）

小英就職周年民調在歷任民選總統中墊底，羅智強忍不住酸，「還馬英九公道者，必蔡英文」這句話一直被應驗！

媒體版小英執政周年民調出爐，對蔡總統施政大打臉，並再證明兩岸政策協會民調造假？小英讓台灣兩岸、外交、內政都撞牆，以致民調大雪崩，施政滿意度剩三成；蔡政府不認九二共識另拋空洞三新，讓兩岸關係急凍，陸客減5成，一年600億觀業財飛了！有五成三不滿小英兩岸表現；五加二創新產業太空洞，前瞻變錢沾，五成八不滿小英經濟施政，連四成勞工覺得生活、經濟變差。再拿不出解藥來，台灣恐步入惡性螺旋，難怪年輕人給蔡總統的評分只有…45.49分！

人民已開始懷念馬英九？蔡馬扁就職周年聲望大PK， 馬英九52%最高，蔡英文30%墊底，來賓總統府前副秘書長羅智強忍不住酸：「還馬英九公道者，必蔡英文」這句話一直被應驗！

真諷刺！黃國昌靠闖立院杯葛服貿選上立委，現不准國民黨杯葛！只愛「監督」國民黨刷存在？難道忘了自己也是在野黨？藍綠前瞻大戰時代力量哪去了？是不敢得罪大綠頻對民進黨放水？ 難怪洪秀柱批他：「在野立委身分失格」

綠能取代核能神話破滅！全民一起來「吸毒」？ 補非核電力缺口 2020年燃煤占比將達50%，蔡英文「完整作法」就是燒煤！好恐怖！火力發電火力若全開，明年日排炭量9.1萬公斤！原來非核家園原來是火力發電，要用全民的健康承擔！蔡政府怎麼都在做反潮流的事？治空汙南韓關老舊燃煤電廠，台灣卻火力全開！

日本和印度對陸態度起變化，台灣「政經台獨」打算走到底？日本轉變對抗北京的戰略，要加入亞投行，不想錯過亞洲基礎建設班車，印度總理莫迪抵制帶路峰會，也被印度媒體和外交專家齊轟！但是蔡英文就是用兩招掩飾兩岸政策誤判後果: 玩數字遊戲+表示不在乎？ 仍然以一黨之私淩駕於人民，堅持走「力抗中國」，讓台灣當世界孤兒？

《夜問打權》每周一到周五晚上十點，中天娛樂台第39頻道播出。

(中時電子報)