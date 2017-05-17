美國陸軍測試遮蔽多光譜的偽裝網

覆上MCS的瑞典戰車，連炮塔頂部都有偽裝層，以遮蔽機槍塔。(圖/薩博公司)

美國陸軍駐德國的史崔克戰鬥車(Stryker)將測試瑞典薩博公司(SAAB)研發的移動偽裝系統（MCS），這種新式偽裝或者稱新式迷彩，對多種光譜都有掩蔽效果。這是美軍對MCS進行的第一次現場評估。

UPI報導，薩博公司的MCS，是一種特殊布料做成的偽裝網，可以貼在各種車輛上，以提供偽裝保護。瑞典陸軍與空軍防空部隊已大量使用MCS，而美國陸軍則是由派駐在德國維爾賽克基地(Vilsek)的第二裝甲騎兵團進行實測，有4輛史崔克輪行戰鬥車進行偽裝。

MCS的營銷和銷售總監史考特．卡德威爾(Scott Caldwell) 說：「現在的北約各國，比過去任何時候都更需要MCS這類的軍品偽裝層，所以我們的會將MCS交由歐洲各國陸軍進行評估，並繼續與美軍合作。」

這輛卡車連擋風玻璃都覆上偽裝，實驗駕駛人能否透過偽裝看路。(圖/薩博公司)

瑞典的國防方針，一直強調「主力分散」、「屯兵於野」的指導方針，因此他們的公路隨時可以變成野戰跑道，可起飛與降落薩博公司製的戰機(J-35、JA-37、JAS-39)。同時公路旁邊也設有簡易油彈基地與野戰防空系統，因此瑞典長期以來都致力開發可融入地貌背景的偽裝設備。

卡德威爾說：「薩博一直在偽裝技術上持續領先，而且20多年來，也為美國提供偽裝覆料，我們很自豪地繼續成為該領域的世界領先者。」

薩博公司介紹自己的高科技偽裝層。

MCS可以顯著的破壞輪廓，降低視覺衝擊，並可以遮蔽近紅外線（NIR）、短波紅外線（SWIR）、長波紅外線（LWIR）、中波紅外線（MWIR）和雷達波，可以降低被檢測的機率。這種偽裝層都像是車輛的第二層皮膚，重量很輕並且安裝容易，不會干擾操作。

(中時電子報)