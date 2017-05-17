馬英九雲科大演講民調 九成四學生認為減碳優於廢核

馬英九民調在雲科大演講完畢，向學生做現場民調兩岸發展速度如何，認為「太慢」者134人舉手，遠高於「剛剛好」59人、「太快」2人，這也是他演講30多場以來，首次出現「太慢」獲得最多票數。（周麗蘭攝）

前總統馬英九到雲科大演講完畢做民調，認為廢核優先於減碳只有12人，遠低於應優先減碳的201人。（周麗蘭攝）

前總統馬英九今天到雲林科技大學演講完畢，對現場200多名學生民調兩岸發展速度如何？認為「太慢」者134人舉手，遠高於「剛剛好」59人、「太快」2人，這也是他演講30多場以來，第一次出現「太慢」獲最多票數。

馬英九今天下午以「憲政與法治-一位卸任總統的8年經驗談」為題，在雲科大國際會議廳演講，學生透過網路報名，總共200多個席次。

馬英九特別提及「權力使人腐化、絕對權力絕對的腐化」，話鋒一轉「錢不要亂花、要用在刀口上」，他執政時降低債務，就是現今前瞻計畫多出來7%的舉債空間，換算1.1兆元。

馬演講完畢讓學生提問，一名男學生提問，很多人唱衰台灣沒希望，學生要趕快去大陸發展，馬的看法是甚麼？

馬英九答覆，台灣是會遭遇困難，但只要調整還是能生存，當政策推不動遭民眾唾棄，力量就會反撲，就看執政者有無敏感度。

馬英九最後向學生們民意調查2問題，第一個問題關於兩岸交流速度，結果舉手認為「太快」有2人、「太慢」多達134人、「剛剛好」59人。

馬英九表示，他做過30幾場現場民調，每一場都是「剛剛好」最多，第一次出現「太慢」最多，很有意思。

第二個問題是減碳與廢核哪個優先？認為廢核優先於減碳只有12人，201名學生以壓倒性票數表達減碳優於廢核心聲。

(中時)