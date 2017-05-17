馬英九雲科大演講民調 九成四學生認為減碳優於廢核
前總統馬英九今天到雲林科技大學演講完畢，對現場200多名學生民調兩岸發展速度如何？認為「太慢」者134人舉手，遠高於「剛剛好」59人、「太快」2人，這也是他演講30多場以來，第一次出現「太慢」獲最多票數。
馬英九今天下午以「憲政與法治-一位卸任總統的8年經驗談」為題，在雲科大國際會議廳演講，學生透過網路報名，總共200多個席次。
馬英九特別提及「權力使人腐化、絕對權力絕對的腐化」，話鋒一轉「錢不要亂花、要用在刀口上」，他執政時降低債務，就是現今前瞻計畫多出來7%的舉債空間，換算1.1兆元。
馬演講完畢讓學生提問，一名男學生提問，很多人唱衰台灣沒希望，學生要趕快去大陸發展，馬的看法是甚麼？
馬英九答覆，台灣是會遭遇困難，但只要調整還是能生存，當政策推不動遭民眾唾棄，力量就會反撲，就看執政者有無敏感度。
馬英九最後向學生們民意調查2問題，第一個問題關於兩岸交流速度，結果舉手認為「太快」有2人、「太慢」多達134人、「剛剛好」59人。
馬英九表示，他做過30幾場現場民調，每一場都是「剛剛好」最多，第一次出現「太慢」最多，很有意思。
第二個問題是減碳與廢核哪個優先？認為廢核優先於減碳只有12人，201名學生以壓倒性票數表達減碳優於廢核心聲。
(中時)
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