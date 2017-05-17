MLB》哈波攻陷匹茲堡 國聯全壘打拼圖完成
「怪力男」哈波（Bryce Harper）17日在9局上轟出兩分炮，這支全壘打不但幫助國民以8比4擊敗海盜，也讓他補上國聯全壘打拼圖獨缺的匹茲堡PNC球場。還沒滿25歲的哈波，在國聯15隊、共16座的主球場，都敲出過全壘打了。
「我知道這幾年來都還沒有在這裡（PNC球場）打過全壘打，踏入打擊區你會盡可能的上壘幫助球隊獲勝，能在這裡開轟也很開心，」哈波說豪氣的說：「其實在哪裡比賽真的不是那麼重要，我的意思是，我在任何地方都能揮出全壘打！」
哈波的國聯15隊主場全壘打拼圖，包括了16座球場，因為勇士今年才從透納球場搬進新家太陽信託球場，哈波也用很快的效率，在勇士新家敲出兩轟，今天進一步補上獨缺的海盜主場全壘打。
在哈波的生涯134轟中，國民球場很自然的以69轟排名第1，其次為費城人公民銀行球場的12轟，第3名則是大都會花旗球場的9轟。各球場中，水手雖是美聯球隊，但哈波在謝福寇球場3戰3轟的全壘打率最高，其次是勇士新家太陽信託球場的3戰2轟。
在征服國聯所有主場後，接下來就是美聯拼圖了！哈波已經在7個美聯主場敲過全壘打，剩下老虎、白襪、雙城、印地安人、天使、運動家、遊騎兵、太空人等8個主場納入版圖。
(中時電子報)
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