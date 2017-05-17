明星賽首度移師花蓮 一般票23日開賣
16日中午開賣的2017中華職棒明星對抗賽「早鳥套票」，在球迷熱情搶購下，800套套票在不到48小時內已銷售一空，繼「早鳥套票」後，緊接著將於23日，包括多種搭配贈品的限量套票及一般門票將正式發售。
今年明星賽首度移師花蓮舉辦，消息一出球迷高度期待。第一波搭配贈品的限量早鳥套票16日中午開賣，熱門位置不但在開賣10分鐘內就搶購一空，800套套票也在第二天全數售罄。同日推出的旅遊套票則持續熱賣中。
繼早鳥套票及旅遊套票搶先首發後，一般門票也將於23日開賣，同時也推出加油套票、野餐套票以及傘椅套票，套票分別贈送賽事毛巾、紀念野餐墊、專屬餐點等好禮。明星賽當天，內野區持票進場的球迷，還可獲得一件與第五街合作推出的限量經典賽事紀念T-shirt。
今年賽事在花蓮舉辦，除了當天場內將有精采的賽事對決，球迷還可至場外體驗花蓮原住民傳統工藝，也可以購買到石板烤肉、火烤飛魚等花蓮美食；而台灣第一支打進甲子園的純台灣人球隊「能高團（NOKO）」也將進行相關文物展覽，希望球迷來到花蓮觀賽之餘，也能盡情享受當地風情文化。
(中時電子報)
關鍵字：中職明星賽
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