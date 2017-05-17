屢傳陳奕迅難忍敗家想離婚 妻子徐濠縈一口氣全說了
香港天王陳奕迅與妻子徐濠縈結婚10年，時不時就傳出他因為難忍妻子敗家行徑，令夫妻失和鬧婚變，2011年陳奕迅更為此動怒，直接飆粗口「去你的」，駁斥婚變傳聞。不過徐濠縈日前上經紀人主持節目，態度倒是相當大方，對種種負面傳聞有問必答，「整天說我離婚分手習慣啦，時間就是最好證明，儘管放長雙眼(看)。」
徐濠縈透露與老公都是很少看報導的人，有傳她當初與陳奕迅婚事遭到婆婆反對，婚後婆媳關係依舊惡劣，對此徐濠縈笑答：「我結婚時生米都煮成熟飯，女兒都已經幾歲啦？怎麼反對？」透露和婆婆關係其實很好，婆婆還時常買小禮物送她，又會帶朋友來她店捧場。
盛傳她花錢如流水，名牌珠寶無所不買，還因此敗掉老公辛苦賺來的錢，徐濠縈反要媒體去問陳奕迅，稱自己並不愛買珠寶，也不買名車，如果以強中弱來分敗家程度，自己只能算是中等敗家。
不過徐濠縈也說，每個人標準步，最重要身邊人不覺得你過分，接著她又笑說：「可能他還花得比我多！」
(中時電子報)
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