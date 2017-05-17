李進勇施政報告避談垃圾議題 議員跨黨派圍剿

縣議員蔡東富（右）針對林內焚化爐環評喊停一事發怒，縣長李進勇（左）也激動答詢。（周麗蘭攝）

雲林縣長李進勇今天進行施政總報告，隻字未提垃圾處理問題，引起多名議員砲轟他重啟林內焚化爐環評為何全停？若要回運12倍垃圾的焚化爐底渣，為何不啟用自己燒？焚化爐不燒垃圾乾脆拆掉。

縣議員蔡東富、陳俊龍質疑李進勇，去年他說剁成肉醬、粉身碎骨都要處理林內焚化爐，為何重啟環評喊停？是受到何人壓力？現在不解決垃圾，是要20年後雲林成為底渣的故鄉嗎。

李進勇表示，環評從來未啟動過，不是停了，回運底渣也是一種方式，高等法院下周要開庭，他會親自出庭，現在無明確方向，不放棄任何可能。

蔡東富怒回「都是政治話」、「三輸」，呼籲李政治沒甚麼大不了，留名給人懷念才正確。

議員林聖爵表示，斗南已經累積7000公噸、斗六6000公噸垃圾，縣府還送出底渣資源化產品自治條例，完全沒有罰則、沒有可行性。

麥寮籍議員林深怒轟，麥寮人沒靠縣府處理垃圾，膽敢要把底渣運到麥寮？林內1萬人，麥寮4萬5000人，焚化爐不用，要誰共體時艱？

縣議員李明哲、陳俊龍、黃文祥質疑，環保署長李應元還是雲林人，說要統一調度，結果是1噸垃圾換1.8公噸灰渣，等於換回12倍垃圾，不如自己燒灰渣自己處理，林內焚化爐不燒拆掉算了。

李進勇答詢，垃圾問題是歷史的累積，回運底渣的比例希望環保署邀集相關縣市開協調會，條件要公平。七月舉辦如何處理本縣垃圾公聽會，再做決定。

(中時)