大同工設系「層析」畢業預展 作品橫掃金點新秀設計獎

「層析」畢業校內預展，師長剪綵共襄盛舉。

設計同學解說作品理念。

設計同學解說作品理念。

設計同學解說作品理念。

設計同學解說作品理念。

工業設計系畢業預展，同學們合影留念。

大同大學工業設計學系於5月14日在尚志教育館舉行「層析」畢業校內預展，讓畢業生作品給校內師生先行「驗收」。

本次畢業生作品展定名為「層析」，這兩字一般大眾通常會聯想到物理化學反應，但大同工設系畢業生將此概念再翻轉進化。重新連結及定義「層析」與「設計」的關聯性及本質，其兩者皆始於萬物的化合及分離，並從中解構、分析事物的本質再將之融合，且在這探索及設計的過程中逐漸找到自我。

大同工設系學生為了此次展覽創造出各種新穎具巧思的作品，望透過此次的展覽提供觀展者更多對於設計的認識及想像。

此次畢業展覽作品橫掃金點新秀設計獎囊括「產品設計類」、「包裝設計類」、「空間設計類」至「視覺傳達類」共18項入圍獎項，為大同大學再添佳績。

其中展覽作品「情豆花開」攤車雙雙入圍視覺傳達類別及產品設計類獎項，其攤車從視覺、包裝至攤車皆由同學自行設計。其設計同學為了此次作品走訪多個夜市，發現夜市攤車多數都為不鏽鋼板接合而有些冰冷感，少了屬於傳統夜市的熱情及人情味。

因此，其設計同學之一黃莙貽表示「在設計上我們採用仿舊感強烈的鈴鐺及現代的鐵架，利用傳統與現代的結合，希望藉此增強人與人之間的連結及人情味，讓更多人可以看見屬於台灣過去的風貌。」

大同大學工業設計學系為國內創校最早之工業設計系所，並獲評為亞太區前十名、全球前二十名設計學校，並擁有全亞州最具規模的自造者空間，並於去年創下單一校系金點新秀獎入圍數最多之系所紀錄。

屆時，大同大學工業設計系「層析」將會於5月19日到5月22日的新一代設計展，展出近百位畢業同學的作品，展覽作品內容從攤車、胖卡車再造到交通載具，歡迎觀展者與同學們一同分享及暢聊設計。

(中時電子報)