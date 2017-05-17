大同工設系「層析」畢業預展 作品橫掃金點新秀設計獎
大同大學工業設計學系於5月14日在尚志教育館舉行「層析」畢業校內預展，讓畢業生作品給校內師生先行「驗收」。
本次畢業生作品展定名為「層析」，這兩字一般大眾通常會聯想到物理化學反應，但大同工設系畢業生將此概念再翻轉進化。重新連結及定義「層析」與「設計」的關聯性及本質，其兩者皆始於萬物的化合及分離，並從中解構、分析事物的本質再將之融合，且在這探索及設計的過程中逐漸找到自我。
大同工設系學生為了此次展覽創造出各種新穎具巧思的作品，望透過此次的展覽提供觀展者更多對於設計的認識及想像。
此次畢業展覽作品橫掃金點新秀設計獎囊括「產品設計類」、「包裝設計類」、「空間設計類」至「視覺傳達類」共18項入圍獎項，為大同大學再添佳績。
其中展覽作品「情豆花開」攤車雙雙入圍視覺傳達類別及產品設計類獎項，其攤車從視覺、包裝至攤車皆由同學自行設計。其設計同學為了此次作品走訪多個夜市，發現夜市攤車多數都為不鏽鋼板接合而有些冰冷感，少了屬於傳統夜市的熱情及人情味。
因此，其設計同學之一黃莙貽表示「在設計上我們採用仿舊感強烈的鈴鐺及現代的鐵架，利用傳統與現代的結合，希望藉此增強人與人之間的連結及人情味，讓更多人可以看見屬於台灣過去的風貌。」
大同大學工業設計學系為國內創校最早之工業設計系所，並獲評為亞太區前十名、全球前二十名設計學校，並擁有全亞州最具規模的自造者空間，並於去年創下單一校系金點新秀獎入圍數最多之系所紀錄。
屆時，大同大學工業設計系「層析」將會於5月19日到5月22日的新一代設計展，展出近百位畢業同學的作品，展覽作品內容從攤車、胖卡車再造到交通載具，歡迎觀展者與同學們一同分享及暢聊設計。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。