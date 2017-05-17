斐濟規劃撤館 陳建仁：加強兩國溝通合作

第5屆全球僑務會議15至18日在高雄展覽館登場，共有來自6大洲、68國、300多名僑務委員等人士齊聚高雄，副總統陳建仁（中）17日在僑委會委員長吳新興（右）陪同下參加閉幕典禮，針對斐濟規劃撤回駐台經貿代表處，陳建仁表示我們的駐處還在那邊，會繼續加強兩國溝通合作。（王錦河攝）

副總統陳建仁（如圖）17日參加第5屆全球僑務會議閉幕典禮，會後針對斐濟規劃撤回駐台經貿代表處，他表示我們的駐處還在那邊，會繼續加強兩國溝通合作。（王錦河攝）

第5屆全球僑務會議15至18日在高雄展覽館登場，共有來自6大洲、68國、300多名僑務委員等人士齊聚高雄，17日閉幕典禮後3位代表手持自己名牌在會場一同合影。（王錦河攝）

第5屆全球僑務會議15至18日在高雄展覽館登場，共有來自6大洲、68國、300多名僑務委員等人士齊聚高雄。（王錦河攝）

第5屆全球僑務會議15至18日在高雄展覽館登場，共有來自6大洲、68國、300多名僑務委員等人士齊聚高雄。（王錦河攝）

第5屆全球僑務會議15至18日在高雄展覽館登場，共有來自6大洲、68國、300多名僑務委員等人士齊聚高雄。（王錦河攝）

斐濟共和國將裁撤駐台貿易暨觀光代表處，副總統陳建仁17日在高雄表示，台灣外交雖然艱困，但我國推動務實外交不受影響，「我們的駐處還在那邊」，會繼續加強兩國的溝通合作。

第5屆全球僑務會議於15日在高雄展覽館登場，有來自6大洲68國、300多名僑胞參加，今天下午閉幕，由僑委會委員長吳新興主持，前委員長張富美出席，陳建仁應邀致詞，結束離去前受訪，就斐濟撤館一事作上述簡短表示。

在總統蔡英文就職將滿1周年而民調低迷的情況下，陳建仁致詞時，細數蔡英文的政績，他說，在我國外交艱困的時刻，蔡總統推動踏實外交，國際處境有很多挑戰，需要僑胞在各國協助政府推動踏實外交，海外僑胞是政府與僑居國最好的橋樑，更是國家的資產，「在異鄉打拚不要忘了心繫故鄉」。

陳建仁稱蔡英文總統兼具德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾夫人的特質，有梅克爾的周延及善於溝通，也有柴契爾夫人排除困難推動改革的決心與魄力。

他強調，面對未來有很多挑戰，但蔡總統就任1年來改革的腳步沒有停止，推動非核家園、綠能產業等；他以「綠數水道鄉」來說明政府未來要推動的政策，即綠能建設、數位產業、水環境建設、建立全島軌道網，讓運輸更普及，及推動城鄉建設。

陳建仁說，政府有公共投資才能吸引國外來投資，他期盼僑胞能積極培育下一代對台灣更有感情，鼓勵年輕人回台貢獻，研發創新能有更多僑胞下一代加入。

(中時)