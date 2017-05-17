被揶揄：看韓國瑜的頭 就知道國民黨未來一片光明
5月17日在新竹舉辦的國民黨主席政見發表會上，韓國瑜開頭就說：「郝市長請坐，我馬上就要誇獎你了。我今天穿得很邋遢，大家不要介意，為何穿這件？這是台北農產公司制服，我當4年3個月，每天就穿這件，台北農產公司是蔣經國當行政院副院長時，為避免農民被剝削於41年前成立的」
韓國瑜接著說這麼多年他已經不會穿西裝了就穿這衣服，前幾年食品安全爭議起來時郝市長真的有用心食品安全，特別交代他幫忙檢查農產品。而他在台北農產公司跟員工相處融洽，賺錢不分是大家的，「我們像一群快樂的小白兔，突然來了大野狼」，民進黨派系控訴韓國瑜菜蟲、貪汙、控制菜價，他打電話到立法院國民黨黨團請求協助，黨團卻說你自己的事。
韓國瑜說民進黨是全黨一起查，自己要是被貪污早就被槍斃，可是國民黨沒有任何援手，黨出了問題，民進黨是一方有事，八方支援，黑的都說成白的。陳菊颱風天睡覺沒事、賴清德登革熱沒事，因為民進黨文字太厲害了，此外南部對民進黨像親生的孩子，對國民黨像抱來的。
韓國瑜最後說國民黨是最大在野黨，只要振作起來，好好監督，民進黨絕對不敢亂搞。司馬光小時打破水缸。黨員都認為韓國瑜很好、很有戰鬥力、腦袋沒甚麼毛，但選不上，請黨員學司馬光打破水缸，不要棄保，認為誰優秀就選誰。
韓國瑜講完下台後，主持人說：「看到你的頭，就知道國民黨的未來，一片光明。」
(旺報)
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