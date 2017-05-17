受狼師事件刺激 醫：「舊景重現」就醫者增2成

林奕含事件後，陸續有狼師的「起底」事件傳出，引發社會高度重視，但在此同時，隨著相關事件的資訊大量曝光，卻有一群人心裡很不好受。精神科醫師指出，許多有類似經驗，也就是曾遭性騷擾、性侵害的受害人，此刻「被迫」勾起過去不好的回憶，導致情緒出狀況而就醫，門診增加至少2成類似患者。

三軍總醫院精神部主任葉啟斌表示，許多曾遭侵犯的患者，儘管身心狀態已恢復穩定，但在近期的大量資訊「刺激」下，重新勾起他們不好的回憶，此刻會建議他們找個「值得信任」、「支持你」的人，來傾聽你的煩惱，藉此紓解壓力，或是求助專業人員。

開業精神科醫師楊聰財說，通常曾遭性侵、性騷擾的個案，事發1個月內會有急性壓力障礙，漸漸會改為創傷後壓力障礙，並常合併憂鬱情緒；但他門診觀察發現，近來有許多自覺已「走出來了」的患者卻「舊疾復發」，出現作惡夢、緊張、焦慮、沒食慾等狀況，「門診約增加2成」，問診發現，原來他們多是在近期大量接觸到相關資訊後，導致「舊景重現」所致。

楊聰財建議，事發當下，受害人應勇敢尋求相關單位協助，事後也可透過家人的支持陪伴，醫師、社工師等專業人員協助，撫平身心的傷痛。

日前有網友在網路上揭露自己遭某位教師騷擾的經驗，網友多對此感到憤慨，然而該名教師疑似不堪壓力，在文章發表後2日便選擇輕生。楊聰財認為，此舉不能苛責寫文章的人，因為對方可能是基於提醒他人、獲得外界支持的原因，選擇揭露自身經驗。

葉啟斌也認為，以這起事件為例，絕不能苛責這個「上網揭露自身經驗」的行為，因為畢竟隨著網路使用習慣的改變，很多人已經建立了習慣「透過網路來抒發自我情緒、壓力」；但是他強調，畢竟網路文章多屬於個人的觀點，不盡然全然公平、客觀，且有時還會忽略了其他人的感受，民眾在上網發文、抒發情緒和壓力前，其實可以再多想想，像是在找尋真實的人際關係來傾聽、來支持你。

(中時)