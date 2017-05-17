C肝口服藥治療 北榮傳捷報

國內C型肝炎患者高達30至60萬人，今年1月24日健保給付C肝口服藥物治療已滿3個月，台北榮總統計100位患者治療結果發現，92%患者在治療4週後完全測不到病毒，治療反應率高達99%，不但讓患者遠離肝癌風險，更可大幅減少患者經濟負擔與政府醫療支出，這是國內首次大規模臨床治療經驗。

北榮內科部主任侯明志表示，100位C型肝炎患者年齡為40歲至87歲，男女比43：57。目前健保給付藥物對象是傳統治療（干擾素搭配雷巴威林）失敗，且肝纖維化程度第三級以上。這100位患者中，病毒基因亞型1a有5位，其餘95位是國內最為盛行的基因亞型1b，肝臟纖維化程度第三級有49人，進入肝硬化（肝臟纖維化程度第四級）患者有51人。

北榮胃腸肝膽科主任黃怡翔分析，這100位患者治療前，C肝中位數病毒量每毫升350萬，其中最嚴重的病毒量高達每毫升1.1億。99位患者經口服新藥持續治療4週後，有91位患者血中完全測不到病毒；7位患者僅餘微量病毒(15-82IU/ml)；僅1位患者在第4週未達到健保局「病毒量須下降100倍」之規範，不符合繼續治療。

由此可看出治療效果高達99％，口服新藥療效不亞於臨床試驗結果，而目前共有75位患者完成3個月療程，全面告別Ｃ肝病毒。

C肝治療目的為根除感染，應以最短治療時間內達到最大效果為原則，由於兩種C肝口服新藥都屬於複方雞尾酒治療，在中、老年人族群中較易與慢性病用藥產生交互作用的風險，北榮肝炎治療團隊結合藥學部臨床藥師支援治療前用藥調整，因此首批百名健保患者並無人因肝功能指數異常。

首批95％患者治療過程中並未出現肝功能異常副作用，惟目前口服藥物在治療期間均有肝功能指數異常發生，主要發生於治療開始前4週，北榮建議患者於治療的第1至第4周，每周回診追蹤肝功能與血液檢驗較為適當。

(中時)