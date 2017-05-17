三級機關首長可政治任命 郝龍斌批：吃相難看
立法院司法法制委員會昨天通過「中央行政機關組織基準法部分條文修正草案」初審，讓三級機關首長可以是政治任命，讓國民黨黨主席參選人郝龍斌怒批民進黨「吃相難看，要吃要拿」。
在中央行政機關組織基準法的初審條文中通過，三級機關如果涉國家重大政務，首長得列政務或常務，以雙軌並行，但政治任命總數以25人為限。
不過草案的通過被外界質疑是在官位分贓，遭到國民黨強烈抨擊，郝龍斌就在臉書痛批，民進黨「吃相難看，要吃要拿」。
他提到，如果三級機關首長都可以政治任命，不用經過國家考試，完全一個政黨說了算，那未來國家不將變成「政黨私有」。也質疑未來只要不支持民進黨的民眾、業者、政黨，是否就可能會被查稅、調查？
郝龍斌也提到前瞻計畫的8800億預算主要都是由三級機關在負責，法案通過後，未來民進黨也可以政治任命這些機關首長，肆無忌憚花費這8800億。
(中時電子報)
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