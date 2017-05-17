詹啟賢：2014國民黨在地方成了候選人包袱 所以輸

5月17日在新竹舉辦的國民黨主席政見發表會上，詹啟賢表示這次選舉勤走基層發現基層黨員心裡都希望黨好，也從來沒有想從黨得到任何好處，多年來出錢出力，甚麼事都跑第一，默默的做，就是希望這個黨好、有理想，是多元、包容、中道的，希望黨受到社會各界認同，說出自己是黨員能有驕傲榮譽感，要的只有這些，但多年來這卑微的期待沒有達到，社會沒有這麼肯定。

因此詹啟賢認為國民黨要改變自己，第一個要改變觀念，過去想的做的是否跟社會脫節，用20世紀的想法做法，解決21世紀的問題，要改變要換人。第二找回失聯黨員，2000年有90萬黨員，2016年只剩30萬，當然2017年為了黨主席選舉有人跑回來。再來要吸引更多年輕人參加。第三固本，要站穩要重視地方所有政治生態、地方運作情況，但要幫忙地方各種政治力量，能在黨內同心，而不會變成惡鬥，用正面力量引導他們向上。兩岸上堅持九二共識一中各表、中華民國憲法，則可以保護自己、維持兩岸和平。

詹啟賢指出黨要團結有前提，黨主席必須要有正當性、要有政治道德高度、胸襟格局，否則假團結沒有用。地方常講地方沒問題，都是中央不團結，但地方派系從沒解決。選出能整合黨的人，才能在2018年、2020年選舉有成績，2018年一定要在地方推出大家認同的人。2014年為何失敗，詹啟賢認為國民黨的候選人都很優秀，就是黨的氣勢形象沒了，黨到地方不能幫候選人加分，反成了包袱。所以基隆、新竹市、桃園、台中、 彰化、嘉義、雲林、澎湖，國民黨人選都不錯，還不講差距比較懸殊的台南、高雄，但還是都輸了。詹啟賢認為要能2020重返執政，今天黨主席選舉才有意義。

(旺報)