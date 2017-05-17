大陸奧運羽球冠軍林丹 透過微博討薪
大陸奧運羽球國手林丹，昨天（16日）晚間從北京飛往澳洲，参加5月21至28日舉行的世界羽球混合團體錦標賽（通稱蘇迪曼盃），但在搭機前，突然透過微博發布聲明，表示自己和鄭雨、居方鵬宇、李雲、任朋嶓、諸葛露凱、周昊東等7名球員在羽超聯賽期間效力廣州粵羽俱樂部，均沒拿到該有的薪資，如果俱樂部不立即支付全部薪金，將採取法律手段維護權益。
陸媒指出，林丹去年11月應廣州粵羽俱樂部董事長高軍之邀，簽約參加2016-2017中國羽毛球俱樂部聯賽，而且只簽主場約，費用為400萬元人民幣、約台幣1777.2萬元。
過去半年，林丹代表俱樂部出賽8場（7場主場，1場客場），還出席了俱樂部贊助商活動，以及河源市社會活動，但俱樂部卻未支付他及其它6名球員酬勞。
廣州粵羽俱樂部董事長兼總教練高軍證實確有此事，今天已前往廣東河源市協調。他解釋說，羽超球隊成立後，粵羽俱樂部就將經營權轉讓給了惠州方面，惠州方面在河源尋找了贊助；合約明訂運動員與教練員的薪水都應該由河源方面支付，但對方遲遲沒支付任何款項，連他也沒拿到教練費。
(旺報)
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