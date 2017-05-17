李晨快閃坎城4小時約會 和范冰冰貼臉自拍甜炸
大陸女星范冰冰受邀擔任第70屆坎城影展評審，16日飛往當地展開評審工作，沒想到男友李晨今（17日）就被捕捉到也現身坎城，小倆口共撐一把傘散步，讓大家快被閃瞎。
第70屆坎城電影節今開幕，范冰冰除了忙著當評審，也不忘抽時間甜蜜約會，據《新浪娛樂》報導，她今天被目擊和李晨一起在海邊浪漫散步，兩人還不時貼臉自拍，閃度無極限。
據悉，李晨原本是在布拉格拍攝《奔跑吧》，還特地抽出時間去找范冰冰，僅短暫停留4個小時便離開。而范冰冰昨抵達坎城時，被媒體問李晨是否有陪同，她還微笑搖頭，未料今又突然秀恩愛，惹得粉絲直呼果然是真愛！
(中時電子報)
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