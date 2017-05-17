冒風雨登玉山，77歲馬籍男子失溫亡

冒風雨登玉山，77歲男子失溫傳憾事。（玉管處提供）

由東南亞國家31人組成的登山隊，16日攀登玉山主峰，因為山區下雨，排雲山莊管理員勸阻不要登頂，但領隊仍帶隊上山；下午4時回程時，77歲蔡姓男子因全身淋溼失溫求援，管理人員將他揹負至山莊，提供保溫、給氧，至晚間昏迷，17日清晨失去生命跡象！

玉管處指出，由香港、新加坡、馬來西亞山友31人組成的登山隊伍，16日清晨有26人先從排雲山莊上山登頂；當時山區下雨天候不佳，5人先留滯山莊，管理人員勸導不要登頂，上午10點多，領隊帶著5人上山登頂。

下午4時，回程於距離排雲山莊200公尺處，蔡姓隊員體力不支、失溫，請求救援；管理員蕭玉山、劉居賜將他揹負至山莊，提供保溫、給氧，至晚間七點，情況好轉，由隊友護送到房間休息。

至晚間10時35分，蕭玉山緊急通報，指蔡姓山友情況危急，隨即通報消防單位及保7總隊協助救援；管理人員劉居賜持續給傷患氧氣、保暖及心臟按摩，該員，仍有心跳、呼吸但昏迷。

阿里山消防分隊救護人員2人、保7總隊第6大隊塔塔加小隊1人上山救援；但消防人員清晨5點多，抵達排雲醫療站時，確定蔡姓山友沒有生命跡象！由於山區濃霧密布，雲層太厚，無法以直升機進行吊掛，7時42分，開始將山友背下山，由8人接力揹負，於11時10分抵達登山口。

玉管處表示，由於劉居賜、蕭玉山徹夜幫山友進行醫療救治，擔心他們體力負荷太大，因此請雲豹登山隊長谷明光，派出人力協助搬運。

玉管處提醒民眾，梅雨季節及夏季颱風季節時，山區易發生豪大雨，登山前應留意山區氣候預報，登山中如遇豪大雨，不要強行登頂，以免發生失溫及高山症等意外。

(中時)