林奕含曾說被逼！ 林父備妥女兒就醫紀錄反擊陳星

林奕含父親已備妥女兒就醫紀錄，要反擊陳星！ (翻攝自林奕含臉書)

美女作家林奕含輕生，遭控誘姦的補教名師陳星聲明指，和林奕含交往2個月，只是婚外情、不是誘姦，並指林奕含16歲即有嚴重憂鬰症。據知林奕含父親已備妥女兒就醫紀錄，要來反擊陳星！

專案小組已傳喚林奕含的閨密到案說明，林奕含的父親還要向檢察官聲請傳喚林奕含從小到大的好友作證，釐清女兒《房思琪的初戀樂園》小說中許多情節確實有發生。

據《蘋果》報導，不具名人士說，林父已備妥的該份林奕含就醫紀錄，已找來3位醫師證明，林奕含是在高三下學期才開始就醫治療精神疾病。該位人士還說，林奕含高二時，曾向父母透露，曾遭陳星逼口交，證明兩人並非合意發生關係。

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(中時電子報)