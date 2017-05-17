不肖廠商疑竄改效期 新北查獲546箱過期正露丸
又見不肖廠商竄改有效期限！新北市衛生局配合衛福部食品藥物署至新北市三重區的中榮貿易股份有限公司進行例行GDP評鑑作業，發現該公司疑似竄改進口的「極品正露丸」及「極東正露丸」2項商品，衛生局已依違反《藥事法》移送新北地檢署偵辦。衛生局也呼籲民眾，若家中有這2項商品，要立即停用。
衛生局表示，今日再度與食藥署及保七總隊前往該公司稽查，發現現場有大量「極品正露丸」、「極東正露丸」及「鐵甲寒舒感冒軟膠囊」產品外包裝紙盒，發現該公司自行印製的外包裝，跟日本進口的原廠包裝不同，有竄改藥品期限情況。
衛生局統計，截至今日下午5時止，已於該公司清點不同規格的過期藥品共有546箱，已命業者應立即回收該違規產品，並於5月18日對外公布退換貨機制。
衛生局呼籲，藥局及藥商應於5月18日下午3時前，應將中榮貿易股份有限公司及嫦娥藥品有限公司之的「極品正露丸」及「極東正露丸」產品下架，以確保民眾用藥安全。若消費者家中有「極品正露丸」及「極東正露丸」產品，請立即停止使用，身體倘有不適請盡速找專科醫師診治。
(中時)
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