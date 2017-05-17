蕭永達緊咬補教名師 高市教局長：已收到檢舉信會依法行政

女作家林奕含之死，引發各界關注還有多少狼師未曝光？高雄市議員蕭永達接連2天以記者會及議事廳內宣讀臉內容方式，緊咬某補教名師，指控他就讀大學時，就嗜好收集大一女學生的初夜權。

蕭永達16日在議會召開記者會，指控該名師在大學即有惡行，記者追問下，蕭說，一位名校女學生因名師的盛名報名補習，母親陪著女兒去補習班，見到名師就是當年的那人，連補習費都不要了，立即要女兒改投其他補習班。

17日下午，蕭永達在議會再度發言，朗讀他的臉書內容，再度對名師做出同樣指控，指補習班淪性愛樂園，要求教育局依法處理。

教育局長范巽綠回答，已收到蕭議員的檢舉信，送交立案補習班違規事件審議委員會審議，會依法行政。

律師議長康裕成則提醒蕭，在臉書具名指控他人，並無議會言論免責權，相關議題各界都很關注，男女學生都應該受到保護。

蕭永達則態度強硬說，絕不裝聾作啞 ，要公布狼師的惡行，希望藉此遏止誘姦現象，並再次強調願起刑事、民事及社會責任，還賭上議員職位，若有不實，願意辭職並退出政壇。

(中時)