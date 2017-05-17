和男友相戀8年 大陸「跳水皇后」吳敏霞今天公布婚訊
大陸「跳水皇后」吳敏霞與相戀8年的另一半張效誠，今天（16日）下午5點透過微博宣布領證結婚，今年10月將舉行婚禮。
31歲的吳敏霞2016年參加完巴西里約奧運後，同年12月14日宣佈退役，12月20日在北京水立方舉行退役儀式。她曾參加過4屆奧運，總計奪得5金、1銀、1銅等7面獎牌。
退役後，吳敏霞重回上海體育學院讀碩士班，今年應邀參加多個大陸電視綜藝節目；5月12日錄製美食真人秀節目時，當天生日的男友張效誠意外現身，並當場單膝下跪求婚，吳敏霞在驚喜中說出「我願意」，今天領證結婚，網友紛紛獻上祝福，2人婚後將定居上海。
完成求婚儀式後，吳敏霞透過微博感性表示，「因爲是你，所以我們。一生只愛你一人。」張效誠轉發此微博，並回應：「相識，相知，相愛，相伴，相依，相守！」今天領證後，張效誠開心表示：「五月，我們緣定今生；十月，你將是我最美的新娘。Hello，My Destiny！」並放上新人親吻貼圖。吳敏霞俏皮地以上海話回答：「儂好啊，新郎官。」
(旺報)
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