羅力力壓獅群 率富邦1分險勝獅

羅力繳出7局無失分好投，率富邦擊敗統一獅。(中央社資料照)

近況都不算理想的富邦悍將和統一獅，17日在高雄澄清湖棒球場點燃戰火，富邦推出自美國返台的羅力掛帥，他也不負眾望，力壓獅群繳7局無失分好投，富邦則靠4下靠李宗賢的適時安打和林哲瑄的高飛犧牲打，攻得2分奠定勝基，獅隊則僅靠蘇智傑陽春炮進帳1分，讓富邦終場2比1贏球，羅力拿下本季第3勝，潘威倫則吞首敗。

義大轉賣給富邦後，這是他們今年首度到澄清湖擔任主場球隊，此役他們推出日前因女兒出生返美的羅力先發，他首局雖被打2支安打，讓獅隊攻占得點圈，但他臨危不亂化險為夷，隨後越投越穩，投到5局僅再被打2支安打，並飆出7次三振，沒有失分。

潘威倫則投得跌撞，前3局局局被上壘，2下還陷入滿壘危機，但攻勢都被他化解，然而他投到4下，投出保送又被敲安，加上一壘手高國慶1次觸擊判斷有誤，傳三壘未抓到出局數，讓富邦無人出局就攻占滿壘。隨後他雖被李宗賢敲安，又被林哲瑄擊出犧牲打失2分，但已把傷害降到最低。

獲得火力支援的羅力，一路投完7局都未失分，帶著勝投資格退場。看到眼前對手已不是羅力，獅隊打線才總算復甦，8上蘇智傑從增菘瑋手中轟出陽春炮追回1分，隨後獅隊再靠2支安打攻占一二壘。不過富邦單局第3任投手林晨樺表現亮眼，上場後連抓2出局，化解獅隊攻勢，最後9上倪福德順利關門，助富邦以1分險勝。

(中時電子報)