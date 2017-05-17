中埔水蜜桃 開賣了
嘉義中埔鄉農會輔導生產的熱帶水蜜桃「春蜜」，種植在海拔自200~1000公尺的茶山村地區，每年5月份母親節前後開始進入盛產期，中埔鄉農會輔導產銷班種植的熱帶水蜜桃目前面積大約6公頃，主要產區分佈在茶山村一帶。
中埔鄉水蜜桃品種為「春蜜」，因為種植緯度最高，加上栽培的地理和氣候環境適宜，日夜溫差大，所以不但外觀美麗，而且紅潤多汁，氣味香甜，吃起來齒頰留香，令人意猶未盡。
原本水蜜桃也有種植在中埔鄉平地農田裡，由於平地溫度較高難以種植成果，之後農民就不在平地種植水蜜桃，只剩下茶山村6公頃的水蜜桃田地。
目前約有5名農民在海拔約1000公尺的茶山種植水蜜桃，種植面積約6公頃，由於今年年初的雨水較少造成了水蜜桃產量較為去年減少約30％，加上是種植在山坡地上，工作艱辛，也請不到工人可以上山採收。
中埔鄉農會目前是以保價收購方式，保障收購農民所生產的高品質水蜜桃價格，讓農民不會擔心水蜜桃銷售無門的的窘境。農民在產季期間，採2天1次送到農會銷售，採預訂方式，大部分會訂購的客人都是老主顧或者是聞聲而來的。
中埔鄉農會總幹事李碧雲表示，中埔鄉農民在茶山種植的水蜜桃屬於熱帶水蜜桃含有多種營養成分，果實細膩、口感好，容易消化，甜度也打17度以上，口感不錯。今年預計可以有1000盒的銷售量，大約2周內會銷售完畢，要訂購的民眾要儘早訂購，以免向偶。
(中時)
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