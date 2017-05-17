黃澄澄月亮陪孩子聽故事　紙風車《新月傳奇》周末登劇院

紙風車劇團為大人、小孩量身打造大型童話舞台劇《新月傳奇》，場景從都會到森林，還有黃澄澄的月亮陪孩子們聽故事。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團大型童話舞台劇《新月傳奇》，也有招牌的華麗黑光劇。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團大型童話舞台劇《新月傳奇》，場景奇幻多元，還有想登上月球的企鵝、黑熊和白熊，充滿想像力。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團為大人、小孩打造的大型童話舞台劇《新月傳奇》，本周末將於台北國家戲劇院演出，故事充滿天馬行空的想像力，場景奇幻多變，從都會到森林，有招牌的華麗黑光劇，還有黃澄澄的月亮陪孩子們聽故事。團長任建誠表示，要讓大人、小孩又哭又笑，一次看得過癮，「看完這齣戲，一定可以促進親子間更多討論話題，拉近彼此間的關係」。

《新月傳奇》是總編導李永豐5年前作品，此回演出翻新版本，更著墨描述親子關係，團長任建誠說，劇中如實反映現代家庭的親子互動，「像是爸爸工作一天回家，最想做的事情是看電視和休息，但是小朋友想要聽爸爸說故事，這種狀態下就會有很多幽默、有趣的對白出現。」

《新月傳奇》故事圍繞著月亮主題，描述一名小女孩，遇見一隻從動物園跑出來的黑熊，她想飼養他，因此和爸爸吵架，為了拉近關係，劇中的爸爸為小女孩說了4個故事，像是黑熊和北極熊的友情、阿姆斯壯登陸月球遇見黑熊、拋棄子女的父母變成一對黑熊、黑熊離開時的告白，這些床邊故事都成為劇中重要的橋段，反映人世間的真情可貴。

任建誠表示，特別是最後黑熊必須要離開的段落，小女孩雖然不捨，但仍展現願意尊重生命的態度和勇氣，尤其令人動容。除此之外，劇中的黑光劇也饒富教育意義，將月亮從新月到滿月的過程一字排開來，令人驚喜。

任建誠表示，目前正在著手將《新月傳奇》改編成下鄉巡演的戲碼，讓更多偏遠地區的孩子們也能欣賞。《新月傳奇》將於5月19日至21日在台北國家戲劇院、7月29日在高雄至德堂、8月5日在台中中山堂、8月26日在台南文化中心演出。

(中時)