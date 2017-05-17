阿里山國家森林遊樂區轉運站正式揭牌啟用
嘉縣》阿里山國家森林遊樂區轉運站正式揭牌啟用
余信賢／嘉縣報導
阿里山國家森林遊樂區入口轉運站，經過嘉義林區管理處7年的設計施工，克服山區天候狀況，終於在今年完工在17日上午8時揭幕，宣告正式啟用，預計將可為阿里山森林遊樂區帶來更多人潮。
嘉義林管處自99年起陸續克服中油加油站遷徙之困難，更完成了加油站遷建地點之水土保持工程並設置停車場，隨後交由中油公司續建新站，於102年8月9日啟用。林務局嘉義林管處102年8月開始接手辦理轉運站設計興建工程，歷經長達3年多的施工期，終於17日在正式落成啟用。
轉運站將提供4縣市3家客運業者轉運服務，最高運能每年預估逾1萬3千班次、55萬人次。為服務上山旅客，轉運站內設有候車室、餐飲、哺集乳室、廁所等，並有園區地圖與互動導覽解說機臺，讓遊客在候車時也能先行規劃下一階段遊程。
嘉義林管處在啟用典禮時，邀請嘉賓與現場遊客手持祈福小竹筒，親手在3樓祈福樹上懸掛給阿里山與自己的祝福話語，並準備檜木材質的吉野櫻造型鑰匙圈，贈送給搭乘首班車上山的遊客。
嘉義林管處副處楊長瑞芬表示，阿里山國家森林遊樂區有五奇、八景，都為國人熟知，17日啟用的阿里山轉運站在3樓的觀景窗有大片落地玻璃，窗外就可見塔山、雲海、晚霞與夕照，相信轉運站可以吸引眾多攝影愛好者前來取景成為阿里山新地標。
(中時)
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