70歲老人抓龍 遭盜領20萬

嘉義縣中埔鄉1名70歲男子發現帳戶被盜領20萬，經追查後發現是一名陳女所盜領。（余信賢翻攝）

陳女領款時所拿的手提包相當醒目。（余信賢翻攝）

嘉義縣中埔鄉1名70歲男子發現帳戶被盜領20萬，經追查後發現是一名陳女所盜領。（余信賢翻攝）

嘉義縣中埔鄉1名70歲男子發現帳戶被盜領20萬，經追查後發現是一名陳女所盜領。（余信賢翻攝）

嘉義縣中埔鄉1名70歲男子發現帳戶被盜領20萬，經追查後發現是一名陳女所盜領。（余信賢翻攝）

嘉義縣中埔鄉1名70歲李姓獨居老人結交多位女友，常帶這些女子回到住處幫自己按摩。近日李姓老人發現帳戶無緣故少了20萬，經報警後，提供多位女友照片給警方，發現這些都不是嫌犯，後警方追查到陳姓按摩女，偵訊後承認拿老翁存摺提款，李男才發現這位女子當天酒後留下過夜別有居心，警方偵訊後將陳女依竊盜罪嫌函送法辦。

李男在退休後獨居在嘉義縣中埔鄉，因為自己身體硬朗、不缺花用、獨身，因此與多位女性友人交往，也喜歡帶這些女性朋友回家歡樂、抓龍。上月下旬李男接到中埔農會更換新摺通知，才發現存摺裡的數目居然少了20萬，便立即報警處理。

中埔警方調查發現，這名老人交友廣闊，自己還提供多名年輕貌美女子照片給警方調查，但經過警方比對後並沒發現領款人蹤跡。中埔警方依舊持續追蹤後發現，在民雄鄉吳鳳科大附近經營按摩店的58歲陳姓女子涉有重嫌，警方將嫌犯照片給李男指認後，才想起4月份曾經叫陳姓女子到家中喝酒、按摩。

陳女到案後不承認盜領，還抱怨警方認錯人，但見到警方提示監視器指證陳女當天穿著、背包及駕駛車輛，才供稱日前幫李男抓龍時相談甚歡，當晚還因酒醉住在李男家中，而對方承諾娶她並提供存摺，她才會到農會領款20萬當聘金，並辯稱20萬已花完。李姓男子直言陳女說謊，怎可能「抓龍睡一覺」就給20萬。

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(中時)