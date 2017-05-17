西班牙佛朗明哥舞王卡勒凡 首次來台演出

西班牙國家舞蹈獎得主、佛朗明哥舞王卡勒凡，將首次來台演出代表作《黃金時代》，其突破傳統佛朗明哥的舞蹈模式，加上高超舞技，驚豔國際。（雲門劇場提供）

李欣恬／台北報導

西班牙國家舞蹈獎得主、佛朗明哥舞王卡勒凡，將首次來台演出代表作《黃金時代》，他出身佛朗明哥世家，以前衛方式詮釋佛朗明哥，融入爵士、搖滾、電音，或是加入諷刺、幽默等劇場元素，風格獨樹一格。

邀請卡勒凡來台的舞蹈家林懷民表示，7年前在巴塞隆納看見卡勒凡演出，驚為天人，「當時就許願一定要邀請他來台，等了7年才敲定好彼此檔期，如今夢想實現感覺真好。」

林懷民表示，卡勒凡是全球炙手可熱的舞蹈家，不僅專擅佛朗明哥，更融入創意和現代舞元素，「他的舞作『破套路，走新路』，在既定的章法上再創新，充分展現創作者對藝術不妥協的精神，既有精緻的質感，同時還具有娛樂特質。」

昨（16）日記者會上林懷民也和位於西班牙的卡勒凡視訊連線，卡勒凡表示，出生於佛朗明哥世家，從小在耳濡目染的狀況下學會跳舞，雖然他一度想踢足球，但總會被父親帶回家跳舞，「我的學舞過程沒有人特別教我，我就像是遊戲一樣學會跳佛朗明哥舞，這種學習方式影響我的創作，使我的舞作流暢而自由，因為我都是發自內心、以內在情感作為表現方式。」

此回演出的作品《黃金時代》是卡勒凡2005年作品，至今仍巡演不斷，「黃金時代」一詞指的是1840年至1890年間，佛朗明哥文化在西班牙興盛的黃金時期。卡勒凡的舞作則打破傳統模式，如：傳統佛朗明哥舞者身姿必須保持英挺，他則安排彎腰、扭曲的身形，突破既定的優雅美型，同時也和音樂家合作，現場吟唱老歌、加上吉他演奏，時而融入爵士樂元素，塑造萬種風情。

卡勒凡表示，每次演這部作品就如同辦演唱會一般，能和觀眾有所互動，「佛朗明哥舞、吟唱和吉他構成這部作品的三種元素，我和音樂家在演出過程中互動，順應內在情感舞動。我對這部作品的感情很深，這就像是我的老公寓一樣，每次我會更換不一樣的內部『家具』和觀眾分享。」

台灣迷火佛朗明哥舞團團長林耕則表示，卡勒凡的舞作萃取佛朗明哥精隨，並融入劇場元素，「他帶領觀眾回顧、讚嘆黃金時代，卻也展現了天馬行空的創意。」《黃金時代》將在9月15日至17日於新北市淡水雲門劇場、9月22日至23日在台中國家歌劇院演出。

(中時)