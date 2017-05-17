孩子的爸娶別人 丁國琳不悔未婚產女

身材火辣的丁國琳，是演藝圈著名美魔女之一。(本報系資料照)

丁國琳與女兒感情好，時常在臉書曬出與女兒溫馨合照。(取自丁國琳臉書)

美魔女丁國琳駐顏有術，加上火辣身材，一點也看不出來已有50歲。她11年前未婚前第一金控董事長謝壽夫之子謝昂倫產下一女「小饅頭」，自女兒出生到現在，對方始終不聞不問，但丁國琳一點都不後悔未婚產女這決定，認為女兒是老天爺給她這輩子最好禮物。

丁國琳11年前公開DNA檢驗報告，證實女兒為謝昂倫所生，不是為爭半毛錢，只是想要女兒身分證上不要有父不詳3字。即便如此，謝昂倫依舊不認女兒，還在認女風波沒多久，另娶服飾店老闆娘小麗。

據《聯合報》報導，丁國琳一點都不後悔未婚產女，稱國小5年級的女兒是老天這輩子給她最好的禮物，女兒從小到大，只在8歲時看新聞問過爸爸的事，之後再也沒問過她了。

丁國琳更透露，女兒品學兼優，一直維持班上前5名，整個人也慢慢變得亭亭玉立，小時候「長得像張君雅妹妹」，長大越來越像她，女兒也說過還好自己比較像媽媽。

(中時電子報)