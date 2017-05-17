不滿闖紅燈被開單 臉書髒話罵員警遭起訴

高巿警三民二分局鼎金所劉姓警員去年6月深夜取締許姓男子違規闖紅燈，許男不滿被開單告發，在臉書化名「馬德法克」，刊登劉員正面全身照，並以髒話PO文，高雄地檢署認為許男已構成公然侮辱，將他起訴。

(中時)