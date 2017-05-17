蘇起：當前兩岸「外弛內張」 蔡總統學安倍轉彎並不丟臉

台北論壇基金會董事長蘇起17日表示，當前兩岸關係可用「外弛內張」形容。 (潘維庭攝)

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起17日表示，當前兩岸局勢「滿緊張」，可用「外弛內張」來形容，在政治、外交、軍事、經濟幾個方面都惡化，短期內看不到改善可能，會持續下去，但暫時還不至於會到攤牌程度，至少在十九大之前，「十九大之後，則要看大陸方面會怎麼做。」

蘇起17日參加旺報主辦的「兩岸高峰論壇系列九-就職周年 給小英兩岸考卷打分數」，接受媒體訪問時提到，當前的兩岸僵局，除非蔡總統學安倍「轉個彎」，「不然僵局會持續下去、甚至更惡化」，「我真的呼籲蔡政府要轉彎」。

他表示，在國際上，領導人改變想法、與時俱進很正常，呼籲蔡總統為台灣百姓、兩岸和平發展著想，「重新開始」。

有媒體問到，國安局承認，大陸的一帶一路政策，對我方的新南向造成壓力。蘇起也回應，台灣目前沒了TPP，RCEP也沒有，許多國家都跟大陸接近，不好的修補關係、好的想更好，他建議蔡總統「改弦更張」，「多學安倍、學安倍不丟人」。

(旺報)